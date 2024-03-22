2024-03-22 13:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف مسؤول قضائي باكستاني أنه تم الحكم على امرأة مسلمة بالسجن مدى الحياة بعد إدانتها بحرق صفحات من القرآن الكريم. وقال المدعي العام محزب عويس، إن المرأة، آسيا بيبي، اعتقلت عام 2021 بتهمة التجديف بعد أن ادعى السكان أنها دنست القرآن الكريم بحرق صفحاته. وأضاف عويس أن القاضي أعلن الحكم يوم الأربعاء في […]

ظهرت المقالة القضاء الباكستاني يصدر حكمه على امرأة حرقت صفحات من القرآن أولاً على ايرث نيوز.