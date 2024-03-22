2024-03-22 13:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفادت شركة “أوكر إنيرغا” أن نظام الطاقة في أوكرانيا تعرض لأكبر هجوم على الإطلاق، حيث أصابت الهجمات المشتركة محطات الطاقة الحرارية ومحطات الطاقة الكهرومائية في البلاد. الليلة الماضية، كان التحذير من الغارات الجوية ساري المفعول في جميع أنحاء أوكرانيا. وتم الإبلاغ عن انفجارات في كييف وخاركوف وسومي ودنيبروبيتروفسك وزابوروجيه، وفي مقاطعتي إيفانو فرانكوفسكايا […]

ظهرت المقالة شبكة الكهرباء في أوكرانيا تتعرض لأكبر هجوم على الإطلاق أولاً على ايرث نيوز.