المئات من البيشمركة يتطوعون لتنظيف مناطق دهوك من مخلفات الفيضانات والسيول

2024-03-22 14:00:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت بلدية محافظة دهوك، يوم الجمعة، أن المئات من عناصر قوات البيشمركة شرعوا بحملة تنظيف مناطق داخل مدينة دهوك من مخلفات الفيضانات وسيول الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخرا.

وقال رئيس بلدية دهوك ملت سالم في تصريح للصحفيين اليوم، إن 600 عنصر من البيشمركة تطوعوا لتنظيف الطرقات والمنازل من مخلفات الفيضان من خلال زج 50 آلية في هذه الحملة بالتعاون مع عمال وكوادر البلدية عبر تقسيم المناطق المتضررة الى 8 اجزاء.

وأضاف أن هناك خطة لتنظيف تلك المناطق بشكل تام من تلك المخلفات.

واجتاحت فيضانات وسيول جارفة محافظة دهوك يوم الثلاثاء الماضي جراء موجة الأمطار الغزيرة مما تسبب بمصرع ثلاثة أشخاص وإنقاذ أكثر من 100 آخرين.

يشار إلى أن العشرات من اهالي محافظة دهوك تركوا منازلهم حينها خوفا من الفيضانات والسيول التي ضربت معظم مناطق المحافظة.