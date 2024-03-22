امرأة تتسبب بشجار مسلح بين أشقاء ببغداد والشرطة تتدخل

2024-03-22 14:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (22 آذار 2024)، بنشوب مشاجرة مسلحة بين اشقاء دون وقوع اصابات في منطقة الشعلة بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "مشاجرة بين عدد من الاشقاء بسبب امرأة تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (بنادق) ضمن مدينة الشعلة شمال غرب العاصمة بغداد".

واضاف، أنه "تم تبادل الاطلاقات النارية دون وقوع اصابات تذكر"، مبيناً أن "قوة امنية وصلت لمكان الحادث واعتقلت اثنين من اطراف المشاجرة فيما ضبطت 4 بنادق".