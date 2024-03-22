راصد جوي يحدد موعد انتهاء الحالة "الممطرة" في عموم البلاد

2024-03-22 14:12:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حدد الراصد الجوي صادق عطية، اليوم الجمعة (22 آذار 2024)، موعد انتهاء الحالة "الممطرة" في مناطق متفرقة من البلاد.

وقال عطيه في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم": "متوقع أن تتوقف فرص الامطار في مدن جنوب البلاد والانبار خلال مساء اليوم الجمعة".

وأضاف، "أما في مدن الفرات الاوسط ستتوقف خلال الليل، فيما تستمر في العاصمة بغداد ومدن وسط البلاد هذه الليلة لغاية صباح يوم غد السبت".

واشار عطية الى أن "تساقط الامطار سيستمر حتى مساء يوم غد في المناطق الشمالية".











