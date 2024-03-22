إصابة كورتوا تفسد خطة ريال مدريد

2024-03-22 14:30:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة (22 اذار 2024)، عن خطة الجهاز الفني لريال مدريد بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، فيما يتعلق بمركز حراسة المرمى.

وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن أنشيلوتي كان يسعى لإشراك تيبو كورتوا أساسيا في مواجهة أتليتك بيلباو عقب نهاية فترة التوقف الدولي الجارية.

وأضافت "كانت الفكرة تدور حول إشراك كورتوا أساسيا من أجل منحه الثقة، ومعرفة حالته الجسدية والذهنية".

وأشارت الصحيفة إلى أن كورتوا هو الحارس الأساسي لريال مدريد، على الرغم من الأداء الجيد الذي قدمه الأوكراني أندري لونين.

وعاد كورتوا مؤخرا للمشاركة في تدريبات ريال مدريد، إثر تعافيه من جراحة أجراها بعد إصابته في الرباط الصليبي، قبل بداية الموسم الجاري.

لكن الحارس البلجيكي غادر تدريبات الميرنجي منذ أيام وهو يبكي، حيث تعرض لإصابة جديدة بتمزق في الغضروف المفصلي للركبة، وخضع لعملية جراحية، وسيغيب لمدة شهرين، مما يعني انتهاء موسمه.

المصدر: ماركا



