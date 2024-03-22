2024-03-22 14:54:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، تفاصيل الموجة المطرية الحالية، وفيما أشارت إلى أن الأمطار الحالية ستزداد غزارتها ليلاً، أكدت أن موجتها ستشتد الأحد المقبل. وقال مدير إعلام الأنواء الجوية، عامر الجابري، في تصريح صحفي: إن “موجة الأمطار التي بدأت اليوم، من المتوقع أن تشتد يوم الأحد المقبل على جميع مناطق البلاد”. وأضاف الجابري أن […]

ظهرت المقالة موجة الأمطار تستمر حتى الأحد وتزداد غزارتها ليلاً أولاً على Eishan.