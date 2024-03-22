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الدوري الممتاز.. خمس مواجهات في الثالثة من ظهر اليوم

الدوري الممتاز.. خمس مواجهات في الثالثة من ظهر اليوم
الدوري الممتاز.. خمس مواجهات في الثالثة من ظهر اليوم
2024-03-22 14:54:09 - المصدر: منصة إيشان

تقام اليوم الجمعة، خمس مباريات في ملاعب بغداد والمحافظات لحساب الجولة الـ(13) من دوري الكرة الممتاز للموسم الحالي (2023-2024). فريق الفهد سيستضيف على ملعب الرمادي نظيره الكرمة، فيما يلعب فريق البيشمركة على أرضه وما بين جماهيره أمام الشرقاط. بينما يشهد ملعب التاجي لقاء فريق الاتصالات مع مصافي الجنوب ، بينما يشهد ملعب سامراء لقاء أصحاب […]

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