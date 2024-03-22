2024-03-22 15:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت قيادة شرطة كركوك، اليوم الجمعة، القبض على 33 متهمًا بالجرم المشهود داخل “صالة قمار” في المحافظة. وقالت القيادة في بيان تلقته “ايرث نيوز “، انه “بناء على معلومات دقيقة حول وجود صالة للعب القمار في قاطع أعمال مركز القورية، فقد تم تشكيل قوة من مركز شرطة القورية وقوة سوات قيادة الشرطة وبعملية […]

ظهرت المقالة بينهم رجال اعمال.. القبض على 33 متهمًا داخل “صالة قمار” في كركوك أولاً على ايرث نيوز.