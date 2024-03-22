جهاديو تنظيم "الدولة الإسلامية" الأجانب وعائلاتهم في مخيمات الاحتجاز في سوريا

2024-03-22 15:03:51 - المصدر: فرانس 24

أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" قبل نحو عشر سنوات، قيام "الخلافة" على مساحات واسعة امتدت من العراق إلى سوريا.لكن بعد معارك متتالية على جبهات عدّة، أعلن العراق انتصاره في التاسع من كانون الأول/ديسمبر العام 2017. وبعد نحو عامين، خاضت قوات سوريا الديمقراطية، تحالف فصائل عربية وكردية مدعومة أميركيا، آخر حروبها ضد الجهاديين، لتعلن في 23 آذار/مارس 2019 القضاء على "الخلافة". وخلال وبعد انتهاء معركة بلدة الباغوز، آخر معاقل التنظيم في شرق سوريا، نقل المقاتلون الأكراد في حافلات على مدى أشهر الآلاف من أفراد عائلات مقاتلي التنظيم إلى مخيم الهول.