وكالة الاستخبارات تطيح بشبكة تتاجر بالأعضاء البشرية في ديالى

2024-03-22 15:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الجمعة، الإطاحة بشبكة تقوم بالمتاجرة بالأعضاء البشرية في محافظة ديالى.وذكرت الوكالة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "تواصل عملياتها النوعية للقضاء على الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، حيث رصدت مفارز الوكالة المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في محافظة ديالى، معلومات تفيد بوجود شبكة تقوم بالمتاجرة بالأعضاء البشرية".وأضافت أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري ومتابعة ميدانية والتأكيد من صحة المعلومات، وتم إلقاء القبض على جميع أفراد الشبكة المتكونة من ثلاثة متهمين وذلك بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية"، مؤكدة "إحالتهم إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل".