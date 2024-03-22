الخدمة يعلن فتح باب التعيين لحملة الشهادات العليا والأوائل

2024-03-22 15:30:02 - المصدر: الفرات نيوز

مجلس الخدمة يعلن فتح باب التعيين على ملاك دوائر الدولة والقطاع العام لحملة الشهادات العليا والأوائل بدءاً من يوم غد السبت ولمدة (21) يوماً

▫️المستمسكات المطلوبة:

1- البطاقة الوطنية أو (هوية الأحوال المدنية مع شهادة الجنسية العراقية)، مع التأكيد على أن يتم إرفاق وجهي (البطاقة أو هوية الأحوال المدنية)

2- بطاقة السكن، مع التأكيد على أن يتم إرفاق وجهي (بطاقة السكن).

3- بالنسبة لحملة شهادة الدبلوم أوالبكالوريوس، يرفق وثيقة تخرج أو تأييد بتأريخ صدور حديث (2022، 2023، 2024)، شرط أن يكون تقديم أياً من هذه المستمسكات متضمناً تحديد سنة التخرج مع بيان مركز المتقدم من حيث تسلسله على الدفعة (الأول، الثاني، الثالث). وبالنسبة لحملة الشهادات العليا خريج العراق، يرفق وثيقة تخرج أو تأييد بتأريخ صدور حديث (2022، 2023، 2024)، أو أمر جامعي، شرط أن يكون تقديم أياً من هذه المستمسكات متضمناً سنة التخرج مع بيان معدل درجات المتقدم أو التقدير الحاصل عليه عند التخرج. أما خريج خارج العراق يرفق قرار معادلة الشهادة أو الجدارية مصادقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة البعثات شرط أن يكون تقديم أياً من هذه المستمسكات متضمناً سنة التخرج مع بيان معدل درجات المتقدم أو التقدير الحاصل عليه عند التخرج.

4- بالنسبة للخريجين الأوائل (المتطوع أو الأجير اليومي) لدى جهة حكومية، يرفق كتاباً يؤيد العمل التطوعي أو العمل بأجر يومي. وبالنسبة لحملة الشهادات العليا (الأجير اليومي أو المحاضر) لدى جهة حكومية، ومستمر بالعمل يرفق كتاباً يؤيد العمل بأجر يومي أو بصفة محاضر.

5- بالنسبة للمتزوج، يرفق عقد زواج رسمي.

6- بالنسبة لمن لديه أطفال لم يكملوا سن الثامنة عشر، يرفق البطاقة الوطنية للطفل أو هوية الأحوال المدنية أو صورة قيد ولادة رسمية.

7- لمن لديه دورات ذات صلة باختصاصه، يرفق كتاب رسمي يؤيد مشاركته في دورة منظمة من قبل دائرة حكومية أو نقابة مهنية، شرط أن تكون الدورة تم تنظيمها للمشاركين حضوريا.

8- لمن لديه بحوث منشورة ذات صلة باختصاصه، يرفق ملف يحتوي على {واجهة البحث متضمنة اسم الباحث باللغة العربية والإنكليزية بحسب ما مستخدم بالنشر، وعنوان البحث المنشور، وواجهة المجلة المنشور فيها متضمنة اسم المجلة ورقمها (isbn)}.

وسيتم الإعلان عن رابط التقديم صباح يوم غد السبت