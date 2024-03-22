مجلس الخدمة يعلن فتح باب التعيين على ملاكات دوائر الدولة

2024-03-22 15:30:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الجمعة، عن فتح باب التعيين على ملاك دوائر الدولة والقطاع العام. وذكر المجلس في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، انه بمتابعة وإشراف دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني يعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي عن فتح باب التعيين على ملاك دوائر الدولة والقطاع العام لفئة المشمولين بأحكام كل من قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم 59 لسنة 2017، وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم 67 لسنة 2017، من الذين لديهم كودات مفعّلة ومستكملين إجراءات تحديث بياناتهم أصولياً ولا يوجد عليهم قيد وظيفي وفقاً لبيانات ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وسيكون التقديم على الاستمارة الإلكترونية متاحاً اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق 2024323ولمدة 21 يوماً، وإذا وافق انتهاء المدة المحددة يوم عطلة رسمية، تمدد إلى نهاية الدوام الرسمي ليوم العمل الذي يلي العطلة مباشرة. واضاف ولضمان حق التعيين للذوات أفراد الفئة المذكورة، بحسب اختصاصاتهم وشهاداتهم العلمية بما يتناسب مع الدرجات والعناوين الوظيفية المتاحة وفقاً لاحتياجات الدوائر، يهيب مجلسنا بالجميع أن يحرص على التقديم خلال المدة المشار إليها آنفاً عبر الرابط الإلكتروني الذي سيعلن لهذا الغرض على الموقع الرسمي للمجلس، وصفحات التواصل الاجتماعي المعتمدة من قبله، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط المعلن عنها من حيث آلية التقديم وطريقة إرفاق المستمسكات المطلوبة، وبحسب ما سبق للمجلس نشره من توجيهات ووسائل توضيحية في هذا الشأن، وسيواصل نشرها خلال مدة التقديم على الاستمارة. مشيرا الى، انه لاستيفاء متطلبات التقديم يلزم إرفاق المستمسكات الآتية: 1البطاقة الوطنية أو هوية الأحوال المدنية مع شهادة الجنسية العراقية، مع التأكيد على أن يتم إرفاق وجهي البطاقة أو هوية الأحوال المدنية 2بطاقة السكن، مع التأكيد على أن يتم إرفاق وجهي بطاقة السكن. 3بالنسبة لحملة شهادة الدبلوم أوالبكالوريوس، يرفق وثيقة تخرج أو تأييد بتأريخ صدور حديث 2022، 2023، 2024، شرط أن يكون تقديم أياً من هذه المستمسكات متضمناً تحديد سنة التخرج مع بيان مركز المتقدم من حيث تسلسله على الدفعة الأول، الثاني، الثالث. وبالنسبة لحملة الشهادات العليا خريج العراق، يرفق وثيقة تخرج أو تأييد بتأريخ صدور حديث 2022، 2023، 2024، أو أمر جامعي، شرط أن يكون تقديم أياً من هذه المستمسكات متضمناً سنة التخرج مع بيان معدل درجات المتقدم أو التقدير الحاصل عليه عند التخرج. أما خريج خارج العراق يرفق قرار معادلة الشهادة أو الجدارية مصادقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دائرة البعثات شرط أن يكون تقديم أياً من هذه المستمسكات متضمناً سنة التخرج مع بيان معدل درجات المتقدم أو التقدير الحاصل عليه عند التخرج. 4بالنسبة للخريجين الأوائل المتطوع أو الأجير اليومي لدى جهة حكومية، يرفق كتاباً يؤيد العمل التطوعي أو العمل بأجر يومي. وبالنسبة لحملة الشهادات العليا الأجير اليومي أو المحاضر لدى جهة حكومية، ومستمر بالعمل يرفق كتاباً يؤيد العمل بأجر يومي أو بصفة محاضر. 5بالنسبة للمتزوج، يرفق عقد زواج رسمي. 6بالنسبة لمن لديه أطفال لم يكملوا سن الثامنة عشر، يرفق البطاقة الوطنية للطفل أو هوية الأحوال المدنية أو صورة قيد ولادة رسمية. 7لمن لديه دورات ذات صلة باختصاصه، يرفق كتاب رسمي يؤيد مشاركته في دورة منظمة من قبل دائرة حكومية أو نقابة مهنية، شرط أن تكون الدورة تم تنظيمها للمشاركين حضوريا. 8لمن لديه بحوث منشورة ذات صلة باختصاصه، يرفق ملف يحتوي على واجهة البحث متضمنة اسم الباحث باللغة العربية والإنكليزية بحسب ما مستخدم بالنشر، وعنوان البحث المنشور، وواجهة المجلة المنشور فيها متضمنة اسم المجلة ورقمها ISBN. وسيتم الإعلان عن رابط التقديم في الموقع الرسمي للمجلس وكافة وسائل التواصل الاجتماعي صباح يوم غد السبت الموافق 2024323. واختتم اللبيان بملاحظة: إرفاق المستمسكات كافة يكون على صيغة ملف pdf.