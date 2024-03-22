وول ستريت تسجل مستويات قياسية مرتفعة بفضل التفاؤل إزاء خفض الفائدة

2024-03-22 15:30:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

سجلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة عند الإغلاق يوم الخميس لثاني يوم بعد تهدئة مجلس الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأميركي مخاوف المستثمرين إزاء توقعات الفائدة هذا العام، بينما سجلت أسهم قطاع تصنيع الرقائق مكاسب عقب صدور توقعات متفائلة من شركة ميكرون تكنولوجي. ووفقا للبيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 16.37 نقطة أو ما يعادل 0.31 إلى 5240.99 نقطة في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 30.65 نقطة أو 0.19 إلى 16400.05 نقطة. كما تقدم المؤشر داو جونز الصناعي 266.62 نقطة أو 0.67 إلى 39778.75 نقطة، وفقا لـ رويترز. وصعد سهم ميكرون بشكل حاد بعدما سجل أعلى مستوياته على الإطلاق في أعقاب تحقيق أرباح فصلية مفاجئة وأيضا عقب صدور توقعات لإيرادات الربع الثالث أعلى من التقديرات. لكن شركة آبل خالفت الاتجاه الصاعد بتسجيل هبوط حاد بعد أن رفعت وزارة العدل الأميركية دعوى على شركة تصنيع هواتف آيفون، وذلك في أول تحرك ذي حيثية من إدارة الرئيس جو بايدن لمكافحة احتكار الشركة، إذ اتهمتها الوزارة باحتكار أسواق الهواتف المحمولة. وبدأ تداول أسهم موقع ريديت الإلكتروني في بورصة نيويورك بسعر 47 دولارا للسهم، وهو أعلى 38 من سعر السهم المحدد في الطرح العام الأولي عند 34 دولارا.