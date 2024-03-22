بعد عام من تحري واستقصاء "بغداد اليوم".. تشكيل لجنة لمتابعة مشروع "القرنة" بالبصرة

2024-03-22 15:30:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- البصرة

بعد مرور عام من تحري واستقصاء فريق "بغداد اليوم"، حول مشروع "القرنة" في محافظة البصرة، أعلنت الحكومة المحلية، اليوم الجمعة (22 آذار 2024)، تشكيل لجنة لمتابعة حيثيات المشروع المتلكئ منذ سنوات.

وقال عضو مجلس المحافظة حسن شداد الفارس لـ"بغداد اليوم"، إن "المشروع لا يخلوا من التلكؤ في تنفيذه حيث ان رئيس المجلس خلف البدران ومحافظ البصرة اسعد العيداني يشرفان على متابعة الاجراءات بحق الشركة لانصاف المواطنين بالقضاء بعد معاناة ليست بالقليلة".

من جانبه قال رئيس مجلس المحافظة خلف البدران إن "المجلس سيعمل على حسم المشروع لغرض انصاف اهالي القرنة الذين عانوا الامرين بسببه".

واوضح البدران لـ"بغداد اليوم"، "اهمية العمل على جعل مشروع القرنة انموذجا للخدمات الصحيحة التي يجب أن تقدم لاهالي القضاء"، مشيرا الى أن "اهالي القرنة تحملوا الكثير ولن نسمح بمعاناتهم اكثر".

وكانت "بغداد اليوم"، وعلى مدى عام كامل قد نشرت العديد من التحقيقات الصحفية التي اعدها فريقها الاستقصائي بشأن تلكؤ المشروع والعديد من الشبهات التي دارت حوله.

واحيل مشروع المجاري والخدمات في قضاء القرنة، الى شركة الجدار الساند والتي تمت احالة مشروع مجاري القضاء اليها منذ عام 2020 وبكلفة 600 مليار دينار، لكن منذ ذلك الحين وحتى الان لايزال الوضع على ماهو عليه.