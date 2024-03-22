2024-03-22 15:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

أكد ممثل منظمة الأغذية والزراعة المتحدة (فاو) في العراق، صلاح الحاج حسن، اليوم الجمعة، أن إجراءات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أثرت إيجاباً على إنتاج الحنطة في العراق.

وقال حسن، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الزراعة وحسب التوجيهات الحكومية، كان لها دور أساسي في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة الذي يعتبر أهم المحاصيل الاستراتيجية في العالم".

وأضاف أن "العراق شهد هطول أمطار كبيرة في وسط وجنوب العراق في العام الماضي أكثر مقارنة بالمناطق الشمالية، أما العام الحالي فشهدت المحافظات الشمالية نسباً كبيرة من تساقط الأمطار والتي أسهمت بشكل إيجابي على إنتاجية المحاصيل الديمية خاصة في المناطق التي تعتمد على الزراعة الديمية".

وأشار إلى أن "هناك زيادة متوقعة ستكون في إنتاجية المحاصيل الزراعية خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنسبة لا تقل عن (10-15%) كزيادة إجمالية لإنتاجية المحصول الاستراتيجي للحنطة، والتي ستنعكس إيجاباً على الأمن الغذائي في البلاد".

وأوضح حسن، أن "هناك جهوداً كبيرة خاصة في مؤتمر البصرة للمناخ العام الماضي والذي أعلن من خلاله رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من الخطوات التي التزمت فيها الحكومة وتابعتها وزارة الزراعة فيما يخص التقنيات أو تسهيل إدخال المرشات ودعمها وغيرها من الإجراءات التي أثرت بشكل إيجابي على محصول الحنطة".