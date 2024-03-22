2024-03-22 15:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت قيادة شرطة كركوك، يوم الجمعة، إلقاء القبض على 33 شخصاً بينهم تجار ورجال أعمال كبار، يلعبون القمار في صالة وسط المدينة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "معلومات دقيقة وردت حول وجود صالة للعب القمار في قاطع أعمال مركز (القورية)، تم تشكيل قوة مشتركة من مركز شرطة المنطقة وسوات، وتم القبض على جميع الموجودين في الصالة وهم يمارسون لعبة القمار".

وبينت أنه "من بين المعتقلين تجار ورجال أعمال كبار، وتم ضبط كاميرات مراقبة مسجل فيها جميع البيانات والأدلة وكذلك ضبط الأموال"، مشيرة إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المخالفين".

واعتبرت القيادة أن "ممارسة هذه الألعاب تمثل عملية نصب واحتيال من أجل كسب المال بطرق غير شرعية ومخالفة للقانون والتقاليد والأعراف الاجتماعية والقيم الدينية، خصوصاً في شهر رمضان"، مضيفة أنه تم توقيفهم وفق المادة 389 من قانون العقوبات العراقي لينالوا جزاءهم العادل.