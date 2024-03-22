ارتفاع منسوب المياه في اقليم كوردستان

2024-03-22 15:42:08 - المصدر: قناة الثامنة

كشفت قناة الثامنة عن ارتفاع منسوب مياه السدود في اقليم كوردستان، فيما اكد مدير سدود الاقليم انهم يؤمنون جزء من مياه وكهرباء جميع انحاء العراق. ارتفع منسوب المياه في سد دوكان بمقدار 43 سم، بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام القليلة الماضية، وتوجد حاليا نسبة 2.5 مليار متر مكعب من المياه في السد، أي 93 في المئة من اجمالي القدرة التخزينية للسد التي تبلغ قدرته التخزينية 7 مليارات متر مكعب. هناك سدان رئيسيان آخران في إقليم كوردستان بالإضافة إلى سد دوكان، هما دربندخان ودهوك، وكلاهما لديه القدرة على استيعاب أكثر من 3 مليارات متر مكعب من المياه، ويوجد فيه