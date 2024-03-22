تفكيك شبكة للاتجار بالبشر من ثلاثة عناصر بديالى

2024-03-22 15:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة (22 آذار 2024)، تفكيك شبكة تقوم بالمتاجرة بالأعضاء البشرية في محافظة ديالى.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز الوكالة المختصة بمكافحة الجـريمة المنظمة في محافظة ديالى، رصدت معلومات تفيد بوجود شبكة تقوم بالمتاجرة بالأعضاء البشرية"، مبينةً أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري ومتابعة ميدانية والتأكيد من صحة المعلومات".

واضافت، أنه "تم القاء القبض على جميع افراد الشبكة المتكونة من ثلاثة اشخاص وذلك بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية"، لافتةً الى أنه "تمت احالة المتهمين الى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل".



