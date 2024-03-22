2024-03-22 15:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

أعلنت قيادة شرطة كركوك، اليوم الجمعة (22 اذار 2024)، القبض على 33 متهمًا بالجرم المشهود داخل "صالة قمار" في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بناء على معلومات دقيقة حول وجود صالة للعب القمار في قاطع أعمال مركز القورية، فقد تم تشكيل قوة من مركز شرطة القورية وقوة سوات قيادة الشرطة وبعملية نوعية تم القبض على جميع الموجودين في الصالة وهم يمارسون (لعبة القمار) بالجرم المشهود"، لافتا الى انه "من بين الملقى القبض عليهم تجار ورجال اعمال كبار".

وأضاف البيان، انه "تم ضبط كاميرات المراقبة المسجلة فيها جميع البيانات والأدلة إضافة الى ضبط الأموال"، مشيرا الى انه "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين لما تمثله ممارسة هذه اللألعاب من نصب واحتيال من أجل كسب المال بطرق غير شرعية ومخالفة للقانون والتقاليد والأعراف الاجتماعية والقيم الدينية".

واكد انه "تم توقيفهم وفق المادة 389 ق ع لينالوا جزاءهم العادل".