المرور تبين السرعة المحددة للعجلات وفق القرار الجديد.. وثيقة

2024-03-22 17:06:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نشرت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة (22 آذار 2024)، ايضاحاً بشأن الحد الادنى والاقصى لسرعة العجلات على الطرق العامة، بعد تطبيق القرار الجديد الخاص بتفعيل الكاميرات الذكية في بعض تقاطعات العاصمة بغداد وعدد من الطرق الخارجية.

أدناه نص الوثيقة:



يذكر ان مديرية المرور العامة شرعت، الجمعة الماضية، بتطبيق نظام الكاميرات الذكية في البلاد، لرصد المخالفات، وهي: عدم ارتداء حزام الأمان بالنسبة للسائق والراكب، وعبور الخط الفاصل بين الاشارة الضوئية واشارة العبور، وغلق المسار الأيمن متعمدا امام المواطنين، واستخدام الهاتف النقال اثناء القيادة، والقيادة بتهور ورعونة والانتقال من المسار الأيمن الى المسار الايسر والتأثير على حركة السير والمرور.

وحددت المرور 5 تقاطعات في جانب الرصافة مشمولة بالرقابة المرورية الذكية، وهي تقاطع المثنى (ملعب الشعب)، وتقاطع حماة وتقاطع شارع الربيعي وتقاطع زيونة وتقاطع شارع فلسطين (مول النخيل)"، مشيرة الى ان "هذه الرقابة تتضمن استشعارات للزخم المروري ومزودة بكاميرات مراقبة لرصد المخالفات المتنوعة".

وبينت ان "الخطوط السريعة المشمولة بكاميرات المراقبة الذكية ورادارات السرعة هي ثلاثة (سريع محمد القاسم، وطريق سريع الدورة باتجاه اليوسفية (السريع الجديد)، من اعلى سيطرة 75 مدخل طريق اليوسفية باتجاه محافظة بابل)، لافتة الى ان "السرعة المقررة تكون حسب المسارات (المسار الايمن 80 وبعده 100 وبعده 120 والاخير 120)"