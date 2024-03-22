ملعب كربلاء يحتضن مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي بين فريقين عربيين

2024-03-22 17:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد مدير ملعب كربلاء الدولي، مهند الجراح، يوم الجمعة، أن الملعب سيحتضن مباراة شبه نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بين فريقيّ العهد اللبناني والنهضة العماني.

وقال الجراح لوكالة شفق نيوز، إن "ملعب كربلاء يتسع لـ30 ألف متفرج، وهو جاهز لاحتضان مباراة نصف نهائي كأس آسيا بين العهد اللبناني والنهضة العماني في 16 نيسان/ أبريل المقبل، كما أنه جاهز لأي مباراة أخرى مهما كان حجمها وأهميتها".

وبين أن "اختيار ملعبنا كأرض لفريق العهد اللبناني يدل على السمعة الكبيرة التي تتتمتع بها ملاعبنا العراقية"، مشيراً إلى أن "إقامة مباريات مهمة على ملعب عراقي يعكس جوانب إيجابية وسمعة طيبة للكرة العراقية".

وأضاف الجراح أنه "في حال فوز العهد على النهصة فسيكون نهائي كأس الاتحاد الآسيوي في العراق، وبذلك سيحقق العراق مكسباً كروياً كبيراً".

وكان فريق العهد اللبناني قد اختار ملعب البصرة الدولي أرضاً لمباراته مع النهضة العماني، إلا أن إدارة الملعب عن استضافة المباراة بسبب أعمال الصيانة، ما دفع الفريق اللبناني إلى اختيار ملعب كربلاء الدولي أرضاً له، بسبب الأوضاع غير المستقرة في لبنان.