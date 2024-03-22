2024-03-22 17:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ شددت رئيس كتلة الجيل الجديد النيابية ، سروة عبدالواحد، اليوم الجمعة على ضرورة ابعاد المؤسسة القضائية عن الصراعات السياسية “، مشيرة الى ان” المحكمة القضائية تصحح المسار الخاطئ “. وقالت عبد الواحد في تغريدة لها عبر منصة (X) وتابعتها ايرث نيوز: ان” قرارات المحكمة الاتحادية لا تكون دائماً مثل ما نريد، لكن المهم […]

ظهرت المقالة سروة عبد الواحد تشدد على ضرورة ابعاد المؤسسة القضائية عن الصراعات السياسية أولاً على ايرث نيوز.