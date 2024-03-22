2024-03-22 17:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

أكد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني أن استقلالية السلطة القضائية ستظل إحدى الركائز الأساسية في البنيان الديمقراطي ومسار الحكم للدول المتقدمة. مشددا أن ترسيخ سيادة القانون ودعائم العدالة من ركائز الاستقرار السياسي والاجتماعي وهي الضمان والكفيل لحقوق المواطن والمجتمع في العراق وإقليم كردستان. وجدد طالباني في بيان أصدره اليوم دعم حزبه لقرارات المحكمة […]

ظهرت المقالة بيان “هام” من بافل طالباني بشأن المحكمة الاتحادية أولاً على ايرث نيوز.