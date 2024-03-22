الموارد المائية: الأمطار الأخيرة عززت الخزين المائي للبلاد

2024-03-22 17:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

أكدت وزارة الموارد المائية، الجمعة، أن موجات الأمطار الأخيرة التي ضربت مناطق البلاد عززت الخزين العراق المائي بنسبة 10%. وتاليا نص البيان:”أن الأمطار والسيول التي شهدتها البلاد خلال الأيام الثلاثة الماضية والتي تفاوتت بين المتوسطة إلى الغزيرة جدا وكانت محافظة دهوك أكثر المحافظات غزارة في الأمطار حيث وصل مجموع ما هطل في بعض مناطقها بحدود […]

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