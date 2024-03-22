الإعمار تحدد مواعيد إنجاز وافتتاح 5 مشاريع حيوية في بغداد

2024-03-22 17:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبي

حددت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، اليوم الجمعة، مواعيد إنجاز وافتتاح 5 مشاريع حيوية في العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "‏أعمال تطوير ساحة عدن مستمرة وفق ما مخطط لها"، مؤكداً أن "موعد افتتاح المشروع سيكون خلال النصف الثاني من العام الحالي 2024".

وأضاف، أن "مجسر قرطبة سيفتتح خلال شهر نيسان المقبل، ويليه افتتاح مجسر الشالجية قبل منتصف عام 2024، أما مشاريع الجسرين وقناة الجيش فسيكتمل إنجازها وستفتتح خلال النصف الثاني من عام 2024".