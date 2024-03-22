الإطاحة بشبكة تقوم بالمتاجرة بالأعضاء البشرية في ديالى

2024-03-22 17:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، (22 آذار 2024) عن إلقاء القبض على شبكة تقوم بالمتاجرة بالأعضاء البشرية في محافظة ديالى.

وذكر بيان للاستخبارات تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز وكالة الاستخبارات، تواصل عملياتها النوعية للقضاء على الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، حيث رصدت مفارز الوكالة المختصة بمكافحة الجـريمة المنظمة في محافظة ديالى معلومات تفيد بوجود شبكة تقوم بالمتاجرة بالأعضاء البشرية".

وأضاف أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري ومتابعة ميدانية والتأكيد من صحة المعلومات وتم القاء القبض على جميع افراد الشبكة المتكونة من ثلاثة متهمين وذلك بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية".

ولفت الى انه "لدى التحقيق مع أفراد الشبكة اعترفوا صراحة قيامهم بالمتاجرة بالأعضاء البشرية (الكلى) مقابل مبالغ مالية".