2024-03-22 17:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، يوم الجمعة، أن الأمطار الأخيرة عززت الخزين المائي للبلاد بنسبة 10%، مشيرة الى انها ساهمت بتأمين رية كاملة للمحاصيل الزراعية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "الأمطار والسيول التي شهدتها البلاد خلال الأيام الثلاثة الماضية والتي تفاوتت بين المتوسطة الى الغزيرة جدا وكانت محافظة دهوك أكثر المحافظات غزارة في الأمطار حيث وصل مجموع ما هطل في بعض مناطقها بحدود 300 ملم مما سبب حدوث سيول كبيرة في الوديان والمدن التابعة للمحافظة""، مضيفة "مما عزز الخزين الاستراتيجي للبلاد لتصبح نسبة الزيادة المتراكمة بالخزين 10% حيث ازداد الخزين المائي في سدود (الموصل ودوكان ودربندخان وحمرين)".

وأوضحت أن "كميات المياه المكافئة للثلوج في أعالي حوضي دجلة والفرات نسبتها عالية وستعزز الخزين المائي خلال الشهرين القادمين، كما لا زالت التوقعات بتساقط الأمطار مستمرة ولمدة السبعة ايام القادمة خصوصا للمناطق الوسطى والشمالية من البلاد".

وأضافت الوزارة في بيانها بأن "الأمطار ساهمت كذلك بتأمين رية كاملة للمحاصيل الزراعية في المحافظات كافة"، مشيرة الى أنها "لغرض تعزيز نهر الفرات بالإطلاقات المائية خلال فترة الصيف شرعت الوزارة بتحويل كميات من المياه باتجاه منخفض الثرثار".

وأشارت إلى أن "الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظات الجنوبية ساهمت بشكل كبير في إنعاش الأهوار مما انعكس إيجاباً على حياة القاطنين فيها"، موضحة بأن "نسب الزيادة المتراكمة في مساحات الاغمار لهذا العام وصلت الى أكثر من 30%‎ حيث شهدت بعض المناطق نسبة أغمار بلغت 50%".

ولفتت الوزارة "نظرا لكون توقعات الانواء الجوية تشدد على حدوث موجات مطرية قادمة قد تتسبب بسيول كبيرة في المناطق مما يتطلب من المواطنين الحذر والابتعاد عن تلك الممرات الفيضانية حتى لا يصيبهم ضرر نتيجة ارتفاع مناسيب الأنهار".