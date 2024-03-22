2024-03-22 17:48:09 - المصدر: منصة إيشان

ثمن رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، اليوم الجمعة، دور المحكمة الاتحادية في حماية النظام السياسي بوصفها ركيزة دستورية وديمقراطية. وذكر طالباني في بيان حصلت عليه منصة “إيشان”، أن “المحكمة الاتحادية تمثل استقلالية السلطة القضائية و احدى الركائز الاساسية في البنيان الديمقراطي ومسار الحكم للدول المتقدمة”. وأضاف، أن “ترسيخ سيادة القانون ودعائم العدالة من […]

ظهرت المقالة بافل طالباني يساند المحكمة الاتحادية ويهاجم منتقديها: داعمون لقراراتها ونستنكر التشهير بها أولاً على Eishan.