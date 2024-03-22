2024-03-22 17:48:09 - المصدر: منصة إيشان

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه لا يعلم بوجود معلومات تفيد بأن الحوثيين وعدوا روسيا والصين بعدم مهاجمة سفنهما في البحر الأحمر. وردا على سؤال مراسل تاس، حول هل تلقت روسيا فعلا مثل هذه الضمانات وما إذا كان الكرملين على علم بذلك: “لا، لا نعلم أي شيء، لا أستطيع أن أقول أي شيء […]

ظهرت المقالة روسيا بشأن عدم مهاجمة سفنها في البحر الأحمر: لا نعلم بوعد الحوثيين أولاً على Eishan.