2024-03-22 18:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ فشل مجلس الأمن، اليوم الجمعة، في اعتماد مشروع قرار أمريكي بشأن وقف إطلاق النار في غزة، إثر استخدام الصين وروسيا حق النقض “الفيتو”. وصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة، على قرار تقدمت به الولايات المتحدة يدعو إلى “وقف فوري ودائم لإطلاق النار” في الحرب بين إسرائيل وحماس. ويمثل القرار أقوى موقف اتخذته […]

ظهرت المقالة “فيتو” روسيا والصين.. فشل “مشروع أمريكا” لوقف إطلاق النار بغزة أولاً على ايرث نيوز.