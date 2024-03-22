برشلونة: غرفة ملابس ريال مدريد لن تتحمل مشاكل مبابي

2024-03-22 18:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رأى رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، أن الوصول المحتمل لكليان مبابي إلى ريال مدريد، سيؤدي إلى العديد من المشاكل في غرفة الملابس، لاسيما مع البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وقال رئيس النادي الكاتالوني في مقابلة مع "موندو ديبورتيفو": "لا أحسد ريال مدريد على مبابي، على الإطلاق، لا أعرف ما إذا كانوا سيتعاقدون معه، لكن هناك مشكلة، على ريال مدريد أن يبيع لاعبا، إذا وصل مبابي "(اصدا فينيسيوس)".

وأضاف: "لأنهما لن يلعبا في نفس الخانة، وهما أيضا لاعبان قويان جدا، وبالحديث عن أرقام الصفقة فهذا سيؤدي إلى مشاكل داخل غرفة خلع الملابس".

وبحسب التقارير الصحافية، بات ريال مدريد قريبا من ضم قائد المنتخب الفرنسي، مهاجم باريس سان جيرمان، في صفقة مجانية، إذ ينتهي عقده مع النادي الفرنسي الصيف المقبل.