برشلونة يخطط لضم جواو فيليكس

2024-03-22 18:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعلجأ برشلونة لخطة جديدة للاحتفاظ بالبرتغالي جواو فيليكس، مهاجم الفريق المعار من أتلتيكو مدريد لنهاية الموسم الجاري.وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن "البارسا يخطط للاحتفاظ بجواو فيليكس لموسم آخر على سبيل الإعارة مع وضع بند لشرائه نهائيا مقابل 30 مليون يورو".وأشارت، إلى أن "برشلونة يراهن على أمرين في هذه الصفقة وهما عامل الوقت وتراجع القيمة السوقية لجواو فيليكس (30 مليون يورو) وفقا لشبكة "ترانسفير ماركت".وأضافت، أن "جواو فيليكس يريد الاستمرار مع برشلونة، ولا يريد العودة إلى النادي المدريدي طالما بقى دييجو سيميوني مديرا فنيا للفريق.ولفتت، إلى أن "أتلتيكو كان يرغب في الاتفاق على انتقال اللاعب بشكل نهائي إلى برشلونة أو بيعه لناد سعودي، لكن اللاعب يرفض فكرة اللعب في الدوري السعودي".وأوضحت، أن "برشلونة لا ينوي أيضا دفع رسوم شراء في ظل مطالبة أتلتيكو بـ65 مليون يورو لبيع اللاعب، بل يريد النادي الكتالوني تحمل راتب فيليكس فقط مع وضع بند للشراء لا يكون إلزاميا".وختمت تقريرها، بأن "إدارة برشلونة لا تتحرك باستعجال في هذه الصفقة، لعلمها بأن رغبة جواو فيليكس هي الاستمرار مع النادي الكتالوني".