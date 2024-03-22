"الرشوة الجنسية".. قانوني يتحدث عن عقوبة عميد كلية الحاسوب بعد تصرفه "غير الاخلاقي"

2024-03-22 18:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علق الخبير القانوني جمال الأسدي، اليوم الجمعة (22 آذار 2024)، على العقوبة التي يستحقها عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة بعد تصرفه "غير الاخلاقي" مع الطالبات.

وقال الأسدي في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إن "القانون العراقي يحتوي عدة عقوبات مختلفة حسب نوع الحادثة سواء وقعت الحادثة بموافقة المرأة أو بغير موافقتها وما إذا كانت بالغة أو غير بالغة، بالإضافة إلى أن هناك عقوبة أخرى مختلفة في حال حدوث فعل فاضح وفي مكان عام"، معتبرا إن "استغلال المهام أو الوظيفة يعد ظرفا مشددا ضد الجاني".

وأوضح الأسدي أن "عقوبة هكذا فعل تتراوح بين الحبس إلى السجن"، مشيرا إلى أن "هناك أكثر من جريمة في مثل هكذا أفعال خصوصا كونه عميدا لكلية، غير أنه لا يعرف حيثيات الجريمة أو المرأة أو الطريقة".

وتابع، "لا يوجد في القانون العراقي عقوبة لما يسمى بـ"الرشوة الجنسية" وما إذا كان الفعل مقابل عرض كالحصول على درجات، أو وعد بالزواج".





وقبل يومين، تسربت صور "فاضحة" لمشاهد مخلة بالأدب لعميد كلية علوم الحاسوب في جامعة البصرة، مع إحدى طالباته بداخل مكتبه في الكلية، فيما اعلنت وزارة التعليم العالي سحب يد العميد واجراء التحقيق معه.