الدفاع التركية تعلن "تحييد" 4 من العمال شمال العراق

2024-03-22 18:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، (22 آذار 2024)، عن تحييد 4 عناصر من مسلحي حزب العمال الكردستاني بغارة جوية شمال العراق.

ولفتت الوزارة في بيان إلى، أن "القوات التركية حيدت الإرهابيين بغارة جوية بعد رصدهم في منطقة جبال قنديل شمال العراق".

وأكد البيان، أن "عمليات مكافحة تنظيم (بي كي كي) الإرهابي ستتواصل للقضاء على الإرهاب في مصدره".

وكان مصدر محلي، كشف بوقت سابق اليوم الجمعة، عن توسع جديد لحركة القطعات التركية في عدد من مناطق محافظة دهوك.

وقال لـ"بغداد اليوم"، إن "القوات التركية اجرت عمليات حفر خنادق ونصبت ربايا عسكرية في مناطق قرى ناحية باطوفا كما انتشرت في قرى حدودية جديدة بقضاء زاخو".

وأضاف المصدر، أن "القوات التركية تقوم بحفر الخنادق وتنصب منظومات مراقبة جديدة على جبل كورك وجبل متين ومناطق شيلادزي في قضاء العمادية وتختار المناطق العالية مستغلة الظروف الجوية والسيول التي اجتاحت دهوك حيث منعت تلك الظروف عناصر حزب العمال الكردستاني من الاشتباك مع تلك القوات".