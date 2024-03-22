لجنة نيابية تؤكد قرب تمرير تعديل قانون المخدرات في البرلمان

2024-03-22 18:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - فاطمة رحمةكشفت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، اليوم الجمعة، الوضع القانوني للمتعاطي الذي يسلم نفسه للمراكز التأهيلية، فيما أكدت قرب إقرار تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.وقال رئيس اللجنة عدنان برهان الجحيشي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية أتى من رئاسة الجمهورية وسيتم تمريره داخل مجلس النواب بعد إكمال قراءته".وأضاف، أن "وزارة الداخلية وضعت خططا إستراتيجية وقائية وعلاجية وقضائية لملاحقة جميع التجار والمتعاطين في عموم محافظات البلاد".وأشار، إلى أنه "تم فتح مراكز تأهيلية في كل محافظات العراق لمعالجة تعاطي المدمنين"، داعيا جميع العوائل إلى "التعاون في الخلاص من هذه الآفة".وعن تسليم المتعاطي لنفسه، أكد رئيس اللجنة، أن "المادة 40 من قانون المخدرات تنص على عدم ترتب تبعات قانونية على المتعاطي الذي يذهب من تلقاء نفسه إلى المراكز التأهيلية"، مبينا، أن "المراكز ستمنح المتعاطي اسما سريا لأخذ العلاج".