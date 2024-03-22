تصريح جديد لوزير التعليم على "فضيحة" عميد كلية الحاسوب: سيعزل من الوظيفة

2024-03-22 18:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الجمعة، (22 آذار 2024)، ان عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة (عماد شعلان الشاوي)، سيعزل من الوظيفة العامة على إثر الفضيحة التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال العبودي في منشور على صفحته في الفيسبوك تابعته "بغداد اليوم"، "السلوك الفردي المذموم الطارئ لن يعرقل أو يقوض الثقة برسالة المؤسسة التعليمية وأهدافها بل سيكون واعزًا مضاعفًا لتحمل المسؤوليات وتآزر الجهود الإيجابية بهدف تعزيز منظومة القيم الاجتماعية والأكاديمية الفاضلة".

وأضاف "منذ اللحظة الأولى لانتشار اللقطات ذات الاختلال السلوكي اتخذنا كامل الاجراءات القانونية الرادعة التي يصل مداها إلى العزل من الوظيفة العامة إدراكا بأن هذا النوع من السلوك يمثل فعلًا خطيرًا مضرًا بالمصلحة العامة".

وحث العبودي "المجتمع على التضامن ومواجهة التداعيات المنبعثة من بعض مروجي المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي وعدم تعريض عائلات المتهمين وبيئتهم الأسرية والمهنية إلى التشهير الجماعي الضار تحقيقًا لدوافع مشخصنة أو اختلاقا لافتراءات معينة، فنقل الفاحشة والتشهير بها ليس أقل سوءً من مرتكبيها".

وجدد وزير التعليم "الثقة بجامعة البصرة وعلمائها وأساتذتها" مؤكدا انهم "جديرون بحماية المجتمع والدفاع عن قيمه وقضاياه وعن مؤسستكم العريقة ومناهضة مروجي الرذيلة والفاحشة في المجتمع".

ودعا "الإدارات الجامعية العليا وطواقمها التي تحملت المسؤولية في جميع الأوقات إلى أخذ زمام المبادرة وصياغة الوعي النوعي المطلوب وصياغة حراك ثقافي واعٍ يؤمن بقيم المجتمع وتقاليده الراسخة في عمق هذه الأرض المباركة".

وتابع العبودي "إننا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ماضون بحماية المؤسسة التعليمية وإرساء طموحها وبرامجها في تحقيق رسالتها الأكاديمية وأهدافها العلمية ومقاضاة من يسيء إليها تحت تأثير استهلاك النشر الاجتماعي".

وقبل يومين، تسربت صور "فاضحة" لمشاهد مخلة بالأدب لعميد كلية علوم الحاسوب في جامعة البصرة، مع إحدى طالباته بداخل مكتبه في الكلية، فيما أعلنت وزارة التعليم العالي سحب يد العميد واجراء التحقيق معه.