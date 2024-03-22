وزير التعليم العالي العراقي عن واقعة عميد الكلية "المتحرش": تصرف فردي مذموم

2024-03-22 19:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصف وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي يوم الجمعة، تصرف عميد احدى كليات جامعة البصرة بـ"التصرف الفردي المذموم".

وقال العبودي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "السلوك الفردي المذموم الطارئ لن يعرقل أو يقوض الثقة برسالة المؤسسة التعليمية وأهدافها بل سيكون واعزًا مضاعفًا لتحمل المسؤوليات وتآزر الجهود الإيجابية بهدف تعزيز منظومة القيم الاجتماعية والأكاديمية الفاضلة".

وأضاف أنه "منذ اللحظة الأولى لانتشار اللقطات ذات الاختلال السلوكي اتخذنا كامل الإجراءات القانونية الرادعة التي يصل مداها إلى العزل من الوظيفة العامة إدراكا بأن هذا النوع من السلوك يمثل فعلًا خطيرًا مضرًا بالمصلحة العامة".

وتابع أنه "بذات الوقت نحث مجتمعنا الكريم على التضامن ومواجهة التداعيات المنبعثة من بعض مروجي المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي وعدم تعريض عائلات المتهمين وبيئتهم الأسرية والمهنية إلى التشهير الجماعي الضار تحقيقًا لدوافع مشخصنة أو اختلاقا لافتراءات معينة، فنقل الفاحشة والتشهير بها ليس أقل سوءا من مرتكبيها".

وجدد العبودي "الثقة بجامعة البصرة وعلمائها وأساتذتها ونؤكد أنكم جديرون بحماية المجتمع والدفاع عن قيمه وقضاياه وعن مؤسستكم العريقة ومناهضة مروجي الرذيلة والفاحشة في المجتمع".

ودعا وزير التعليم العالي "الإدارات الجامعية العليا وطواقمها المحترمة التي تحملت المسؤولية في جميع الأوقات إلى أخذ زمام المبادرة وصياغة الوعي النوعي المطلوب وصياغة حراك ثقافي واع يؤمن بقيم المجتمع وتقاليده الراسخة في عمق هذه الأرض المباركة".

وأكد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ماضية بحماية المؤسسة التعليمية وإرساء طموحها وبرامجها في تحقيق رسالتها الأكاديمية وأهدافها العلمية ومقاضاة من يسيء إليها تحت تأثير استهلاك النشر الاجتماعي.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورا قيل انها لعميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة وهو يمارس فعلاً جنسيا مع احدى الطالبات.