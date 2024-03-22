نائب رئيس البرلمان يصل سويسرا للمشاركة في أعمال الدورة (148) للاتحاد البرلماني الدولي

2024-03-22 19:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوصل نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخەوان عبدالله أحمد، اليوم الجمعة، على رأس وفد نيابي إلى جمهورية سويسرا للمشاركة في أعمال الدورة (148) للاتحاد البرلماني الدولي.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوفد العراقي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخەوان عبدالله أحمد، وصل على رأس وفد نيابي إلى جمهورية سويسرا للمشاركة في أعمال الدورة (148) للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة له، المقرر عقدها في جنيف، وكان في استقبالهم السفير عبدالكريم هاشم مصطفى رئيس الممثلية في جنيف وعدد من كادر الممثلية".وأضاف أحمد، أن" مشاركة الوفد جاءت تلبية للدعوة التي وجهت إلى رئاسة المجلس من قبل رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي، وسيتم مناقشة ملفات وقضايا مهمة ،منها التأكيد على تقوية أداء البرلمانات، وتوجيه العمل لتحقيق الاستقرار في مناطق الصراعات، وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية، وحماية حقوق الإنسان".