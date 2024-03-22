"بازار أربيل" يجمع ليالي رمضان وفعاليات نوروز في آن واحد (صور)

2024-03-22 20:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقيم في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، بازار كبير بمناسبة اعياد نوروز وشهر رمضان.

ويقدم في البازار المقتنيات والبضائع المصنوعة يديوياً التي تستهوي المتبضعين، اضافة الى فعاليات أخرى مثل المقطوعات الموسيقية التي تقدمها فرق خاصة وعروض بهلوانية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن البازار يجمع العديد من الشركات واصحاب المشاريع الصغيرة في ليالي رمضان.

واضاف مراسلنا ان البازار يتضمن العديد من الفعاليات الترفيهية مثل الفرق الموسيقية المتجولة وغيرها.

وتقول دانيا عادل (مشاركة في البازار) لوكالة شفق نيوز، "شاركت في هذا البازار الرمضاني في مدينة اربيل بعدد من الأعمال حيث نقوم أنا وأختي ببيع صور الرسوم المتحركة وطبع الصور والعبارات على الملابس حسب الطلب".

واضافت انه "كنا خلال الفترة الماضية نعمل عبر الانترنت ونروج له لكن المشاركة في هذا البازار منح لنا فرصة كبيرة للتعرف على الزبائن عن قرب".

ومن جانبه قال سيروان نجم (مواطن من اربيل) لوكالة شفق نيوز، إن "العديد من العوائل تأتي الى هذا البازار بعد الافطار بشكل يومي كونه مستمر لعدة أيام وفضلا عن شراء الاغراض المعروضة فيه، تأتي الكثير من العائلات وحتى الشباب للترفيه وقضاء أوقاتهم في الليل داخل هذا المكان".