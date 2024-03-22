2024-03-22 20:12:08 - المصدر: منصة إيشان

كشفت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، اليوم الجمعة، الوضع القانوني للمتعاطي الذي يسلم نفسه للمراكز التأهيلية، فيما أكدت قرب إقرار تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية. وقال رئيس اللجنة عدنان برهان الجحيشي في تصريح صحفي، إن “تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية أتى من رئاسة الجمهورية وسيتم تمريره داخل مجلس النواب بعد إكمال قراءته”. وأضاف، أن […]

ظهرت المقالة قانون المخدرات.. من رئاسة الجمهورية لحضن البرلمان أولاً على Eishan.