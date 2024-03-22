2024-03-22 20:12:08 - المصدر: منصة إيشان

تتجه الأنظار إلى البرلمان الألماني، بعد انضمام أول نائبة صماء إليه، في لحظة وصفت بأنها “تاريخية”، فمن هي النائبة هايك هيوباتش؟ تبلغ هيوباتش من العمر 44 عامًا، وتعاني منذ أن كانت رضيعة من عدوى في الأذن الوسطى، وربما أُصيبت بالصمم في كلتا الأذنين نتيجة لذلك. وتعيش هيوباتش في شتاتبيرجين في منطقة أوغسبورغ، وهي متزوجة ولديها […]

ظهرت المقالة قصة الصماء الأربعينية ووصولها “التاريخي” للبرلمان الألماني أولاً على Eishan.