بلينكن: أي هجوم على رفح يهدد بفرض عزلة أكبر على إسرائيل

2024-03-22 20:48:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، إن أي هجوم على مدينة رفح بجنوب غزة سيهدد بفرض “عزلة أكبر” على إسرائيل والإضرار بأمنها على المدى الطويل. وأضاف بلينكن للصحفيين في أثناء مغادرته إسرائيل أنه أجرى “محادثات صريحة”، في إشارة إلى اجتماعاته مع مسؤولين من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. وذكر أن أي عملية […]

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