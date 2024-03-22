2024-03-22 20:48:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، تشكيل مجلس تحقيقي بشأن اشخاص قاموا بإسقاط صورة معاون رئيس أركان الجيش. وذكر بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز “تداولت عدداً من مواقع التواصل الإجتماعي مقطعاً فيديوياً لأشخاص يقومون بإسقاط صورة معاون رئيس أركان الجيش للإدارة”. واضاف “بناءً على هذا التصرف أمر وزير الدفاع بتشكيل مجلس تحقيقي بحق الأشخاص […]

ظهرت المقالة الدفاع تشكل مجلس تحقيقي بشأن أشخاص قاموا بإسقاط صورة معاون رئيس أركان الجيش أولاً على ايرث نيوز.