المدفعية التركية تقصف مواقع للعمال الكوردستاني شمالي دهوك

2024-03-22 20:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بتعرض بعض مناطق العمادية في محافظة دهوك، لقصف من قبل المدفعية التركية، مستهدفاً مواقع لحزب العمال الكوردستاني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المدفعية التركية قامت مساء اليوم بقصف مواقع تابعة لعناصر حزب العمال الكوردستاني في منطقة العمادية شمالي دهوك".

وأضاف المصدر أن "المحيط القريب من قرية برجي تعرض لقذفيتي مدفع دون وقوع أي خسائر بشرية".

بدوره دعا إمام جامع القرية عبر مكبرات الصوت المواطنين الى عدم الخروج من القرية تحسباً لتعرضهم لإصابات.