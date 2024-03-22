البيت الأبيض يعلن موعد زيارة السوداني لواشنطن

2024-03-22 20:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن البيت الأبيض، عن موعد زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، مبيناً أن الزيارة ستكون منتصف شهر نيسان المقبل، وستناقش مجموعة قضايا منها تطور المهمة العسكرية الأمريكية في العراق

وقال البيت البيت الأبيض في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في 15 نيسان/ أبريل، سيرحب الرئيس جو بايدن برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في البيت الأبيض للتنسيق بشأن الأولويات المشتركة وتعزيز الشراكة الثنائية القوية بين الولايات المتحدة والعراق".

وبيّن أن "القادة سيؤكدون من جديد التزامهم باتفاقية الإطار الاستراتيجي، وسيعملون على تعميق رؤيتهم المشتركة لعراق آمن وذو سيادة ومزدهر ومندمج بالكامل في المنطقة الأوسع".

ولفت إلى أن "الرئيس بايدن ورئيس الوزراء السوداني، سيتشاوران حول مجموعة من القضايا خلال الزيارة، بما في ذلك التزامنا المشترك بالهزيمة الدائمة لداعش وتطور المهمة العسكرية بعد ما يقرب من عشر سنوات من تشكيل التحالف العالمي الناجح لهزيمة داعش.

وختم بالقول: "سيناقشون أيضا الإصلاحات المالية العراقية الجارية لتعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم نحو استقلال العراق في مجال الطاقة وتحديثه".