الاستثمار تعلن تشكيل لجان لمتابعة بيع الوحدات السكنية حول مطار بغداد

2024-03-22 21:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع- نصار الحاجكشفت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الجمعة، عن تشكيل لجان لمتابعة بيع الوحدات السكنية في المجمعات حول مطار بغداد الدولي، فيما حددت أسباب اختلاف أسعارها، مؤكدة معالجة المشاكل المعنية بهذا الأمر مع الشركات المنفذة.وقال المتحدث باسم الهيئة مثنى الغانمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة ألزمت الشركات المنفذة للمشاريع السكنية بالأسعار المحددة التي وضعت في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع، ولكن بسبب تغيرات سعر الصرف وارتفاع تكاليف الإنشاءات تم تعديل اسعار التكاليف وأسعار البيع".وأضاف، أن "التعديل جاء كذلك بسبب تغيير أسعار الاستيرادات والشحن وكذلك إضافة الشروط الواجب توفرها في المجمعات السكنية منها شبكة الغاز السائل ومنظومات الحرائق ونصب كاميرات مراقبة وتحمل المستثمر تكاليف انشاء الكهرباء والمحطات الثانوية وإنشاء البنى التحتية الداخلية والخارجية".وتابع أنه" تم تشكيل لجان متابعة، لغرض مقارنة دراسة جدوى للعقود الموقعة مع الشركات المنفذة"، لافتا الى أن" هيئة استثمار بغداد وجهت جميع هيئات الاستثمار التي منحت إجازات للمستثمرين بتشكيل لجان متابعة البيع وفق الدراسة الموضوعة".وأشار الى أن" الشركات المنفذة للمجمعات تقوم في بعض الأحيان بالتعاقد مع مكتب او شركة للترويج والبيع والتسويق للوحدات السكنية، دون الالتزام بالأسعار المحددة، ما انعكس على سعر البيع"، مؤكدا أن" تلك المشاكل عولجت مع الشركات المنفذة".