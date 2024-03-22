2024-03-22 21:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوجّه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الجمعة، بتفعيل ودعم المدارس العراقية في رومانيا بعد توقف دام لأكثر من20 عاما.وقال المكتب الإعلامي لوزارة التربية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "بغية تحقيق الفرص التعليمية المتكافئة للطلبة العراقيين المتواجدين خارج البلاد، وجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري مدير عام العلاقات الثقافية مجيد الشمري بتفعيل ودعم المدارس العراقية في رومانيا بعد توقف دام لأكثر من عشرين عاما".وأضاف،أن "مدير عام العلاقات الثقافية التقى نظيره الروماني باحثا معه سُبل وكيفيات دعم المدرسة العراقية في بوخارست"، مُعززًا الاجتماع بـ "توقيع مذكرة تفاهم دولية تتضمن الموافقة على تبادل الخبرات وتوطيد أواصر التعاون التربوي بين البلدين والاعتراف رسميا بالمدارس العراقية في رومانيا".