رئيس الوزراء يزور واشنطن في الـ15 نيسان المقبل

2024-03-22 21:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيزور واشنطن في 15 نيسان المقبل.وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض في 15 نيسان المقبل".وأضافت، أن "الزيارة تأتي للتنسيق بشأن الأولويات المشتركة وتعزيز الشراكة الثنائية القوية بين الولايات المتحدة والعراق"، مبينة، أن "القادة سيؤكدون من جديد التزامهم باتفاقية الإطار الإستراتيجي وسيعملون على تعميق رؤيتهم المشتركة لعراق آمن وذي سيادة ومزدهر مندمج بالكامل بالمنطقة الأوسع".وتابعت، أن "الرئيسين سيناقشان الإصلاحات المالية العراقية الجارية لتعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم نحو استقلال العراق في مجال الطاقة وتحديثه".