2024-03-22 21:12:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الجمعة، الإطاحة بالمتهمين الذين ظهروا في فيديو وهم يجهزون على مواطن في الكمالية. وبحسب بيان، لشرطة الرصافة، تلقته منصة “إيشان”، فإن “مفارزها ألقت القبض على ثلاثة متهمين بجريمة قتل مواطن في منطة الكمالية شرقي بغداد”. وأضافت، أن “عملية إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة جاءت بعد أقل من ساعتين على تنفيذهم […]

ظهرت المقالة بعد فيديو حرب الشوارع.. المتهمون بحادثة الكمالية في قبضة العدالة أولاً على Eishan.